وزارة الدفاع التركية تنشر فيديو لعملية "نبع السلام" في الذكرى الأولى لها

أصدرت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، مقطع فيديو بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لعملية "نبع السلام" شمالي سوريا، مع لقطات للعملية والمساعدات التي قدمتها بالمنطقة.

وأفادت الوزارة في تغريدة عبر تويتر "نترحم على شهدائنا الأعزاء، ونقف إجلالا أمام قدامى المحاربين الأبطال في الذكرى السنوية الأولى لعملية نبع السلام التي تم إجراؤها ببطولة وتضحيات كبيرة".

وبهذه المناسبة، أعربت وزارة الدفاع التركية عن خالص أمنياتها في العيش بسلام للسوريين على أراضيهم.

وشددت عبر مقطع الفيديو على إبطال أفراد الجيش التركي مفعول المتفجرات والألغام التي زرعها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي بالمنطقة، إضافة إلى توزيع المساعدات الإنسانية للسوريين.

كما أوضحت الوزارة أن قواتها رممت 86 مسجدا و7 كنائس كان الإرهابيون يستخدمونها لأغراض عسكرية، بجانب ترميم 400 مدرسة يرتادها أكثر من 35 ألف تلميذ.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر المذكور، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي في الـ 22 منه.