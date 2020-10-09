خفر السواحل التركي ينقذ 18 طالب لجوء في بحر إيجه

أنقذت فرق خفر السواحل التركية، 18 طالب لجوء بعدما أجبرتهم السلطات اليونانية على العودة نحو المياه الإقليمية التركية في بحر إيجه.

وذكرت مصادر أمنية تركية، الجمعة، أن خفر السواحل اليونانية دفعت قاربا مطاطيا على متنه مجموعة من طالبي اللجوء كانوا يحاولون الوصول إلى جزيرة ميديللي، إلى المياه الإقليمية التركية.

وأضافت المصادر أن خفر السواحل التركية توجهت نحو القارب بعد أن رصدتهم في مياه البحر، وأنقذت 18 طالب لجوء بينهم نساء وأطفال.

وأشارت المصادر أن فرق خفر السواحل التركية قدمت المأكل والمشرب والمستلزمات الطبية لطالبي اللجوء الـ18، دون ذكر معلومات حول جنسياتهم.