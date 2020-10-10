وزارة الدفاع التركية تحيّد إرهابيين اثنين من "ي ب ك" في منطقة "نبع السلام"

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد إرهابيين اثنين من "بي كا كا/ ي ب ك"، أطلقا نيرانا استفزازية باتجاه منطقة عملية "نبع السلام"، شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في تغريدة، إنه "تم تحييد إرهابيين اثنين من بي كا كا/ ي ب ك، أطلقا نيرانا استفزازية على منطقة نبع السلام، من أجل زعزعة بيئة السلام والأمن فيها".

تجدر الإشارة أن إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا"، يستهدفون باستمرار منطقة "نبع السلام"، من نقاط تمركزهم في تل تمر، وعين عيسى المجاورتين.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.