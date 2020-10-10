تركيا.. حريق غابات في هاطاي يتسبب بإصابة 10 أشخاص بجروح طفيفة

أُصيب 10 أشخاص بجروح خفيفة، إضافة إلى وقوع خسائر مادية، جراء نشوب حريق في غابات ولاية هاطاي جنوبي تركيا.

وقال رئيس بلدية قضاء "بلن" إبراهيم غُل، السبت، إن النيران اندلعت أمس، وما زالت الفرق المختصة تسعى لمحاولة السيطرة عليها.

وأضاف أن الحريق أسفر عن 10 إصابات خفيفة، واحتراق نحو 20 منزلا، و5 سيارات.

واندلعت نيران الجمعة في منطقة بلن بولاية هاطاي، وامتدت لتصل إلى منطقة أرسوز في قضاء إسكندرون في نفس الولاية.

وسارعت الفرق المختصة إلى مكان الحدث منذ وقوعه أمس، حيث نجحت في السيطرة على قسم من الحريق في منطقة "بلن" لفترة من الوقت، إلا أن ألسنة اللهب عادت لتعلو في الغابات وامتدت منها إلى الأحياء السكنية القريبة، حيث خلفت أضرارا في عدد من المنازل.

كما أغلقت السلطات المحلية قسما من الطريق الواصل بين بلن وإسكندرون.

وأجرى والي هاطاي رحمي دوغان زيارة تفقدية للمنطقة.

وأفاد بيان صادر عن ولاية هاطاي، السبت، أنه تمت السيطرة على الحريق لبعض الوقت، إلا أن طبيعة المنطقة والرياح العاتية عاقت إخماد النيران بشكل تام.

وأضافت أن السلطات أطلقت تحقيقا حول احتمال أن تكون الحادثة مفتعلة، وأن الفرق المختصة تبذل أقصى جهدها لإخماد الحريق.