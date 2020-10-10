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تركيا.. 1649 إصابة بكورونا وحصيلة المتعافين تتجاوز 293 ألفا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 10.10.2020 22:31
آخر تحديث في 10.10.2020 22:48
تركيا.. 1649 إصابة بكورونا وحصيلة المتعافين تتجاوز 293 ألفا

ارتفعت حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا إلى 293 ألفا و145، إثر شفاء 1391 مريضا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأظهرت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة التركية، السبت، إصابة 1649 شخصا بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 334 ألفا و31.

وأفادت المعطيات بوفاة 56 مصابا بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 8 آلاف 778.

وارتفع إجمالي عدد اختبارات الكشف عن الفيروس إلى 11 مليونا و506 آلاف و414، بعد إجراء 113 ألفا و102 اختبار.

وبلغ عدد الحالات في وحدات العناية المشددة 1414.

وجدد وزير الصحة فخر الدين قوجه، في تغريدة على تويتر، دعوته المواطنين إلى الالتزام بتدابير الوقاية من الفيروس والتباعد الاجتماعي.

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