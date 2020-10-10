لمدة 6 أسابيع.. البحرية التركية تدرب جنودا ليبيين على الغوص

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تدريب قيادة القوات البحرية جنودا ليبيين على الغوص، لمدة 6 أسابيع.

وفي تغريدة نشرتها السبت، قالت الوزارة : "نواصل تقديم التدريبات للقوات المسلحة الليبية في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية (الموقعة بين البلدين)".

وأضافت: "يدرب أفراد من قيادة القوات البحرية التركية جنودا ليبيين على الغوص. سيستغرق التدريب 6 أسابيع في مدينة الخمس (تبعد حوالي 135 كم شرق مدينة طرابلس)".

وأرفقت الوزارة التغريدة بصور ملتقطة عن التدريبات.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج.

وتتعلق المذكرة الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.