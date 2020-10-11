الدفاع التركية تدعو المجتمع الدولي للتنديد بخرق أرمينيا للهدنة

دعت وزارة الدفاع التركية، الرأي العام العالمي للتنديد بخرق أرمينيا لوقف إطلاق النار المعلن مع أذربيجان.

وفي تغريدة على حسابها في تويتر، الأحد، نشرت وزارة الدفاع التركية صورا لمناطق المدنيين التي استهدفتها الصواريخ الأرمينية.

وأكدت الوزارة أن أرمينيا ارتكبت جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية، وتقوم الآن بخرق وقف إطلاق النار وقصف مناطق المدنيين بأذربيجان.

وقالت "على الرأي العام العالمي رفع صوته في وجه أرمينيا".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت النيابة العامة الأذربيجانية مقتل 9 مدنيين بينهم 4 نساء وإصابة 34 آخرين، جراء قصف صاروخي للجيش الأرميني على مدينة كنجة، رغم بدء سريان الهدنة الإنسانية منذ ظهر السبت.

وتم التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين لأسباب إنسانية بعد اجتماع ثلاثي مطول عقد في موسكو الجمعة، بين وزارء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم "قره باغ"، ردا على هجوم للجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وضمن هذه العملية تمكن الجيش الأذربيجاني من تحرير مدينة جبرائيل وبلدة هدروت وأكثر من 30 قرية من الاحتلال الأرميني.