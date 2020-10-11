جمهورية شمال قبرص التركية.. انتهاء عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية

انتهت مساء الأحد، عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بجمهورية شمال قبرص التركية، لتبدأ فورا عملية فرز الأصوات.

وانتهت عملية الاقتراع في تمام الساعة السادسة بالتوقيت المحلي للعاصمة لفكوشا (3+ ت.غ).

وإلى جانب انتخاب رئيس للبلاد، صوت الناخبون لتعديل دستوري ينص على زيادة عدد القضاة في المحكمة العليا.

ومن المنتظر أن تعلن لجنة الانتخابات العليا النتائج غير النهائية للانتخابات حتى الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.

وأفادت اللجنة أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 54.72 %، من أصل 198 ألفا و867 شخصا يحق لهم الاقتراع في 738 مركزا انتخابيا.

وتنافس في الانتخابات الرئاسية 11 مرشحا، أبرزهم الرئيس الحالي مصطفى أقينجي، ورئيس الوزراء أرسين تتار.