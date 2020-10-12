تركيا.. استسلام 5 إرهابيين من "بي كا كا"

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الاثنين، استسلام 5 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا" لقوات الأمن، بفضل جهود الإقناع.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الانشقاقات تتوالى في صفوف التنظيم الإرهابي، بفضل عمليات الإقناع الناجحة التي تقوم بها فرق الدرك والأمن.

ولفتت إلى استسلام 5 إرهابيين بولاية شرناق، ليرتفع الإجمالي إلى 181 إرهابيا استسلموا عن طريق الإقناع منذ مطلع العام الجاري.

يشار أن أسرة أحد الإرهابيين الخمسة، من بين الأسر المشاركة في اعتصام الأمهات أمام فرع حزب "الشعوب الديمقراطي"، بولاية دياربكر، اللواتي يطالبن باستعادة أبنائهن من التنظيم، ويتهمن الحزب بالضلوع في خطفهم وتجنيدهم في صفوف "بي كا كا" الإرهابي.