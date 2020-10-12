تركيا.. حصيلة المتعافين من كورونا تتجاوز 295 ألفا

ارتفعت حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا، الاثنين، إلى 295 ألفا و658 إثر تماثل 1301 مصاب للشفاء.

وأظهرت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، إجراء 115 ألفا و605 اختبارات للكشف عن الفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 11 مليونا و731 ألفا و350 اختبارا.

وأشارت إلى تشخيص 1614 إصابة جديدة بكورونا، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 337 ألفا و147.

وحسب المعطيات بلغ عدد الإصابات الحرجة 1417، فيما سجلت 58 وفاة ليبلغ الإجمالي 8 آلاف و895.

وفي تعليقه على الإحصائيات الأخيرة، أشار وزير الصحة فخر الدين قوجه، في تغريدة، إلى انخفاض عدد المرضى في أقسام العناية المركزة وانخفاض نسبة الالتهاب الرئوي عند المصابين، مقارنة بالأسبوع الماضي.

كما دعا الوزير التركي إلى الالتزام بالتدابير الصحية للتغلب على الفيروس.