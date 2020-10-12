وزير الدفاع التركي: باكو لن تنتظر 30 عاماً إضافياً لحل مسألة قره باغ

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، لنظيره الروسي سيرغي شويغو، إن على أرمينيا إيقاف هجماتها على المناطق السكنية والانسحاب من الأراضي الأذربيجانية التي تحتلها.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها أقار، الاثنين، مع نظيره الروسي، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وأفاد البيان أن أقار وشويغو بحثا ملفات إدلب وليبيا والاعتداءات الأرمينية على أذربيجان وقضايا أمنية ودفاعية.

وأوضح أقار أن باكو لن تنتظر 30 عاما إضافيا من أجل الحل، مشيرا إلى أن تركيا تقف إلى جانب أذربيجان في العملية التي أطلقتها لتحرير أراضيها.

وأضاف: "لى أرمينيا التي تنتهك وقف إطلاق النار وتشن هجمات على المناطق السكنية، إيقاف هجماتها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها".

على صعيد آخر، لفت أقار إلى أن تركيا أوفت بالتزاماتها في إطار الاتفاق المبرم في 5 مارس / آذار الفائت بخصوص ضمان السلام والاستقرار في إدلب السورية.

وأكد أن أنقرة تواصل بذل ما بوسعها من أجل أن يتمكن الناس الأبرياء من العودة إلى منازلهم بشكل طوعي وآمن.

ومن جانب آخر، لفت أقار إلى روابط الأخوة والصداقة التاريخية بين تركيا وليبيا التي يتجاوز عمرها 500 عام.

وأردف: "ستواصل تركيا بذل ما بوسعها من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة".

وأعرب عن دعم بلاده لليبيا مستقرة ومستقلة وذات سيادة، في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.