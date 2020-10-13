الجيش التركي يعلن تحييد اثنين من إرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق

حيدت مقاتلات تابعة لسلاح الجو التركي الثلاثاء، إرهابيين اثنين من منظمة "بي كا كا"، في غارات استهدفت مواقعهم شمالي العراق.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن الغارات الجوية استهدفت مواقع الإرهابيين في منطقة "متينة" شمالي العراق.

وقالت الوزارة، إنها تواصل العمليات ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية بعزيمة وإصرار كبيرين.

وأضافت أنه "تم رصد الإرهابيين بواسطة آليات الاستطلاع والمراقبة في منطقة متينة شمال العراق، عندما كانا يستعدان لتنفيذ عملية".

وفي 16 يونيو/ حزيران الماضي، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر"، في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات والأودية، وتشن هجمات على الداخل التركي.