توقيف مشتبهين بافتعال حرائق في هاتاي التركية

أوقف السلطات الأمنية التركية، مشتبهين اثنين، بولاية هطاي جنوبي البلاد، في إطار تحقيق شامل تجريه الولاية عقب الحرائق التي يشتبه بأنها مفتعلة.

وكان الأمن التركي قد أوقف المشتبه بهما "أ.ك" و"هـ ."، بناء على تعليمات من النيابة العامة بإسكندرون.

واندلعت النيران، الجمعة، في منطقة بلن بولاية هطاي، وامتدت لتصل إلى منطقة أرسوز في قضاء إسكندرون التابع لنفس الولاية.

من جانبها، أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن فرقها أجلت 542 شخصًا من المنطقة لحمايتهم من الحرائق.

وشارك في عمليات الإخماد والإنقاذ المئات من عناصر وسيارات الإطفاء، إلى جانب مروحيات وطائرات إطفاء الحرائق.