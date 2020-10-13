حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا تناهز 296 ألفا

ارتفعت حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا، الثلاثاء، إلى 296 ألفا و972 إثر تماثل 1314 مصابا للشفاء.

وأظهرت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، إجراء 114 ألفا و992 اختبارات للكشف عن الفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 11 مليونا و846 ألفا و342 اختبارا.

وأشارت إلى تشخيص 1632 إصابة جديدة بكورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 338 ألفا و779.

وحسب المعطيات بلغ عدد الإصابات الحرجة 1416، فيما سجلت تركيا 62 وفاة ليبلغ الإجمالي 8 آلاف و957.

وفي تعليقه على الإحصائيات الأخيرة، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، في تغريدة، إن "عدد الإصابات الحرجة مستقر وخفضه يبقى بأيدينا" .

كما دعا الوزير التركي إلى الالتزام بالتدابير الصحية للتغلب على الفيروس.