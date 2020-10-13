شانلي أورفة تقدم الاستشارات الزراعية لمزارعي مناطق "نبع السلام" السورية

تواصل تركيا مساعيها لتأمين عودة الحياة إلى طبيعتها في مناطق "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

وفي هذا الإطار، يقوم مهندسون أتراك وبإشراف من مركز الدعم والتنسيق السوري التابع لولاية شانلي أورفة، بالتجول في قرى ومناطق مدينتي تل أبيض ورأس العين السوريتين، لتقديم الاستشارات الزراعية والحيوانية اللازمة للمزارعين في المنطقة.

ويقدّم المهندسون الأتراك النصائح والاستشارات اللازمة للمزارعين ومربي الحيوانات، من أجل الحصول على ثمار ونتائج أفضل، بحسب بيان صادر عن ولاية شانلي أورفة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.