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مقتل 8 إرهابيين جنوب شرقي تركيا

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 14.10.2020 21:56
آخر تحديث في 14.10.2020 22:53
مقتل 8 إرهابيين جنوب شرقي تركيا

قُتل 8 إرهابيين، الأربعاء، خلال عملية نفذتها القوات الأمنية التركية ضد منظمة "بي كا كا" الانفصالية جنوب شرقي البلاد.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو، في تغريدة عبر تويتر، إن الإرهابيين قُتلوا في عملية مُحكمة بمنطقة "كاتو مارينوس" التابعة لولاية هكّاري.

وأشار إلى أن العملية جاءت عقب مقتل اثنين من المدنيين الأبرياء على يد الإرهابيين في المنطقة.

وتعهّد الوزير التركي بمحاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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