تركيا تستعد لإعلان "إستراتيجية الذكاء الصناعي الوطني"

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، الخميس، إن بلاده ستكشف قريباً عن "إستراتيجية الذكاء الصناعي الوطني".

جاء ذلك في كلمة ألقاها، ورانك، خلال مؤتمر الذكاء الصناعي والتكنولوجيا العالية، الذي انعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس بين تركيا والمجر.

المؤتمر الذي شارك فيه أيضاً، وزير الابتكار والتكنولوجيا المجري لازلو بالكوفيتش، يعد الأول من نوعه بين البلدين، وحضره أيضاً أكاديميون من القطاعين العام والخاص، وممثلون عن المجتمع المدني لدى كلا البلدين.

وأضاف الوزير التركي أن "إستراتيجية الذكاء الصناعي الوطني" تتطرق بشكل أساسي إلى تطوير سياسات الذكاء الصناعي، والبحوث العلمية، وتطوير البنية التحتية الشاملة في المجال التكنولوجي.

وشدد على أهمية التعاون بين تركيا والمجر في هذا المجال بمختلف تخصصاته.