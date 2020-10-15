تركيا وباكستان تضاعفان الجهود لرفع حجم التبادل التجاري

تعهد السفير الباكستاني لدى أنقرة محمد سايروس سجّاد قاضي، ونظيره التركي لدى إسلام أباد إحسان مصطفى يورداقول، ببذل مزيد من الجهود لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

جاء ذلك خلال مشاركتهما، الخميس، في برنامج نظمه "المعهد الإسلامي" ومقره العاصمة الباكستانية إسلام أباد، عبر منصة "ويبينار".

وأعرب سجاد قاضي عن سعادته بالعلاقات السياسية والدبلوماسية بين أنقرة وإسلام أباد، التي وصفها بـ "الأفضل حول العالم".

وأضاف: "رغم العلاقات التاريخية والسياسية والثقافية العظيمة، إلا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، اللذين يزيد عدد سكانهما عن 300 مليون، تتراوح بين 600 و800 مليون دولار"

وأشار إلى قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي اتخذه خلال زيارته الأخيرة لباكستان، بتبني نهج غير تقليدي في القضايا التجارية.

ولفت إلى أن أكثر من 100 شركة تركية تعمل بمختلف المجالات في باكستان، بما في ذلك المواد الغذائية والخدمات والبنية التحتية والإنشاءات.

من جانبه، أكد يورداقول على أن البلدين يتمتعان بعلاقات سياسية جيدة للغاية، مستدركا بالقول: "إلا أن هناك فجوة يتعين سدها في العلاقات الاقتصادية".

وأفاد بأن البلدين يتعاونان بشكل جيد في العديد من القطاعات، لا سيما في مجال الصناعات الدفاعية.

وذكر أن تركيا وباكستان وقفتا معا ضد تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا حول العالم، معربا عن سعادته بوصول التعاون بينهما إلى المستوى الحالي.