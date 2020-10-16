الرئيس الأوكراني يقلد أردوغان وسام "الدولة"

قلد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، وسام "الدولة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في قصر "وحيد الدين" بإسطنبول، عقب عقدهما اجتماع ثنائي مغلق، وآخر بمشاركة وفدي البلدين.

وبعد مراسم تقليد أردوغان بوسام الدولة الأوكرانية، وقع وفدا البلدين عدة اتفاقيات مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية.

وفي هذا الإطار، وقع رئيس الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، ووزير الدفاع الأوكراني أندري تاران، على بيان حسن نوايا في مجال مشاريع الصناعات الدفاعية، في حين وقع وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، وتاران، على اتفاقية إطار عسكري.

كما وقع أقار، ووزير التنمية الاقتصادية والتجارة والزراعة الأوكراني إيهور بيتراشكو، على بروتوكول لاجتماع الدورة الـ 12 للجنة التعاون التجاري والاقتصادي التركي الأوكراني.