الجمارك التركية تضبط "نباتات هلوسة" قادمة من إيران

ضبطت الجمارك التركية، السبت، في معبر "أسن درا" الحدودي مع إيران، 113 كغ من نباتات يؤدي تناولها إلى الهلوسة والهذيان.

وذكرت وزارة التجارة التركية في بيان، أن عناصر الجمارك أخضغت شاحنة قادمة من إيران إلى فحص بجهاز الأشعة، بعد قيام سائقها بتصرفات مريبة.

وأكدت أن عناصر الجمارك فتحت الطرود المشبوهة في الشاحنة، مع تفاعل الكلاب الشمامة.

وأوضحت أن الطرود تحتوي على 1530 نبتة "صبار بيوت" يبلغ إجمالي وزنها 113 كغ.

وأشارت الوزارة إلى أن نبتة "صبار بيوت" تحتوي بطبيعتها على مركب المسكالين الذي يسبب تناوله الهلوسة والهذيان.

وأضافت أن الجمارك احتجزت الشاحنة، فيما أوقفت قوات الأمن سائقها.