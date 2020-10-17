المخابرات التركية تعتقل شخصا بتهمة التجسس لصالح الإمارات

اعتقلت المخابرات التركية شخصا يشتبه في أنه يتجسس على عرب في تركيا لصالح دولة الإمارات، وفقا لما أفادت به وكالة رويترز.

ونقلت مصادر صحفية عن مسؤول أمني بارز طلب عدم نشر اسمه أن المشتبه به اعترف للسلطات.

وقال المسؤول إن المشتبه به -الذي لم يفصح عن هويته- جاء إلى تركيا بجواز سفر غير إماراتي لكن السلطات التركية حصلت منه على "مجموعة من الوثائق المخفية" التي تظهر صلاته بالإمارات. وأضاف أنه "اخترق شبكات لمعارضين عرب وصحفيين لسنوات".

وكانت السلطات التركية اعتقلت العام الماضي رجلين بتهمة التجسس على عرب، من بينهم شخصيات سياسية في المنفى وطلاب، لصالح الإمارات.

وقال مسؤول آنذاك إن أحد الرجلين له صلة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.