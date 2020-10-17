تركيا.. إنقاذ 36 طالب لجوء قبالة سواحل باليكسير

أنقذت قوات خفر السواحل التركية، السبت، 36 طالب لجوء قبالة سواحل ولاية باليكسير، غربي البلاد، بعدما أجبرهم الأمن اليوناني على الرجوع إلى المياه الإقليمية التركية.

وبحسب مصادر محلية، توجهت فرق خفر السواحل التركية إلى قبالة سواحل منطقة أيفاليك، بعدما تلقت بلاغا بوجود قارب لطالبي لجوء.

وأضاف أن خفر السواحل نجح في إنقاذ طالبي اللجوء، وعددهم 36، بينهم نساء وأطفال، ويحملون جنسية الكونغو.

ولفت إلى أنه تم نقل طالبي اللجوء إلى قيادة خفر السواحل في جزيرة "جوندا".

وأوضح أنه تم البدء بإجراءات ترحيل طالبي اللجوء الـ36 إلى بلادهم.