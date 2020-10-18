"أرسين تتار" رئيسا لجمهورية شمال قبرص التركية

تمكن مرشح حزب الوحدة الوطنية، رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، من الفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفق نتائج غير رسمية.

وفي تصريحات، مساء الأحد، أعلنت رئيسة اللجنة العليا للانتخابات نارين فردي شفيق، أن تتار حصل على 51.74 في المئة من إجمالي عدد أصوات الناخبين.

وقالت إن المرشح المستقل والرئيس المنتهية ولايته مصطفى أقينجي، حصل على 48.26 في المئة من الأصوات.

وأكّدت أنه سيتم بعد ساعات إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي تعد العاشرة في جمهورية شمال قبرص التركية منذ عام 1974.

وجرت الجولة الأولى من الانتخابات يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ولم يتمكن خلالها أي مرشح من الحصول على أكثر من 50 % من أصوات الناخبين.

وتصدر تتار المرشحين في الجولة الأولى بحصوله على 32.34 % من الأصوات، فيما حل أقينجي في المرتبة الثانية بحصده 29.80% من الأصوات.

وتتار، الذي ولد عام 1960 بمدينة لفكوشا، انتخب نائبًا في صفوف حزب الوحدة الوطنية خلال الانتخابات العامة التي جرت يوم 19 أبريل/ نيسان عام 2009.

وشغل تتار منصب وزير المالية في حكومة درويش آر أوغلو، التي تشكلت مطلع مايو/ أيام 2009 وحكومة إيرسان كوتشوك في مايو 2010.

وتولى منصب رئيس الوزراء في الحكومة الائتلافية التي تشكلت من حزب الوحدة الوطنية، وحزب الشعب في مايو 2019.