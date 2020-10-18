إشادة ألمانية بالسيارة التركية

أشادت صحيفة "Handelsblatt" الألمانية، بالسيارة المحلية التركية " TOGG"، واصفة إياها بـ "تسلا" التركية، في إشارة إلى السيارة الكهربائية الشهيرة عالمياً.

الصحيفة التي تعدّ من أبرز الصحف الاقتصادية في ألمانيا، توقعت أن تشكّل "TOGG" جاذبية في السوق الألماني، في حال كانت أسعارها تنافسية.

وأضافت أن "TOGG" ستأخذ مكانها قريباً بين سلسلة المنتجات الوطنية التركية.

كما أفردت الصحيفة الألمانية، مساحة واسعة في خبرها، لحوار أجرته مع محمد غورجان قره قاش، المدير التنفيذي للشركة الصناعية التجارية المحدودة لمبادرة السيارة التركية المحلية (TOGG).

ونقلت عن "قره قاش" قوله، إن تركيا وبصناعتها لـ"TOGG" تقوم بإنتاج جهاز ذكي هو أكثر من مجرد سيارة.

وأضاف أنه بإمكان تركيا إنتاج بطاريات لصالح سيارات الشركات المنافسة لـ "TOGG" حول العالم.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية، مصنعة بإمكانات محلية خالصة، ستدخل الخدمة وتسير في شوارع البلاد خلال 3 سنوات.

وبحلول يوليو/تموز الماضي، افتتح الرئيس رجب طيب أردوغان، مجمعاً يضم المصنع الذي سيشهد إنتاج السيارة المحلية، ويقع في قضاء "غمليك" بولاية بورصة، شمال غربي تركيا.

ويوفر المصنع فرص عمل لـ4 آلاف و323 شخصا، بينهم 300 من أصحاب المؤهلات، ليتم إنتاج 175 ألف سيارة محلية سنويا من 5 أنواع مختلفة.