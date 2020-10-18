تحييد 4 إرهابيين في عملية أمنية جنوبي تركيا

أعلنت الداخلية التركية، الأحد، تحييد 4 إرهابيين، في عملية أمنية بولاية هاطاي جنوبي البلاد.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن وحدات الكوماندوز والقوات الخاصة لدى الشرطة والدرك (الجندرما)، تواصل عملية "يلدريم-5" في جبال أمانوس، بقضاء "دورت يول" في هاطاي.

وأضاف البيان أن العملية المدعومة جواً أسفرت عن تحييد 4 إرهابيين.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، أشاد وزير الداخلية سليمان صويلو، بالقوات المشاركة في العملية.

وفي 12 أغسطس/ آب الماضي، أطلقت تركيا عملية "يلدريم-5" الأمنية ضد الإرهابيين، في جبال الأمانوس، التي تمتد من ولاية قهرمان مرعش، حتى ولاية هاطاي الحدودية مع سوريا.