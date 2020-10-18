رئيس جمهورية شمال قبرص التركية المنتخب: سأكون رئيسا للجميع

قال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، إنه سيحرص على أن يكون رئيساً لجميع القبارصة الأتراك، سواء الذين صوتوا له أم لم يصوتوا.

وفي كلمة ألقاها أمام مبنى حزبه الوحدة الوطنية بالعاصمة لفكوشا، أعرب تتار عن شكره "لجميع المواطنين من صوت لي ومن لم يصوت، المهم هو نقل البلاد إلى الأفضل في أجواء من الوحدة بعيدا عن الاستقطاب".

وأضاف أن القبارصة الأتراك يستحقون الأفضل، متعهداً بالوفاء بجميع وعوده

وتتار، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء، تمكن من الفوز في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت الأحد،، وفق نتائج غير رسمية.

وأعلنت رئيسة اللجنة العليا للانتخابات نارين فردي شفيق، في تصريحات، أن تتار حصل على 51.74 في المئة من إجمالي عدد أصوات الناخبين.

وقالت رئيسة اللجنة إن المرشح المستقل والرئيس المنتهية ولايته مصطفى أقينجي، حصل على 48.26 في المئة من الأصوات.

وكانت الجولة الأولى جرت في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ولم يتمكن خلالها أي مرشح من الحصول على أكثر من 50 % من الأصوات.