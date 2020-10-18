"كاشف".. الروبوت الغواص التركي يدخل الخدمة

بدأ الروبوت الغواص التركي "كاشف" مهامه على متن سفينة الفاتح للتنقيب.

وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز عبر تويتر، الأحد، دخول الروبوت الغواص المحلي حيز الخدمة، في سفينة الفاتح.

وأوضح أن كاشف سيكون بوسعه نقل مشاهد من عمق 3 آلاف متر في إطار أنشطة التنقيب البحري، إلى لوحة التحكم الرئيسية، والقيام بأعمال ميكانيكية.

كما نشر دونماز مقطع فيديو يتضمن مشاهد للغواص "كاشف".

وزف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إلى مواطنيه بشرى اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده على متن سفينة "الفاتح" أن إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي المكتشف في منطقة "تونا ـ 1" بحقل صقاريا (البحر الأسود) بلغ 405 مليارات متر مكعب.