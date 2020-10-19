وزير الدفاع التركي يبحث مع رئيس الأركان الليبي آخر التطورات

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، مع رئيس الأركان العامة الليبي، محمد الحداد، آخر تطورات الوضع في ليبيا.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية الاثنين، أن أقار استقبل الحداد في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة التركية يشار غولر.

وأضاف البيان، أن الوزير التركي هنأ الحداد بتوليه منصبه الجديد، مضيفا أنهما تبادلا وجهات حول آخر التطورات في ليبيا.

وأكد أقار، مواصلة تركيا دعم الأشقاء الليبيين ليعيشوا في أمن وسعادة وراحة أكبر، مشيرا أن روابط الصداقة والأخوة بين البلدين تمتد لأكثر من 500 عام.

وأضاف أن تركيا ستواصل جهودها من مبدأ "ليبيا لليبيين"، لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ودعم ليبيا المستقرة والمستقلة ذات السيادة.

كما أكد مواصلة أنشطة التدريب والاستشارة بالمجالين العسكري والأمني في ليبيا في إطار الاتفاق مع الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.