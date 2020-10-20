الهلال الأحمر التركي يعلن إصابة أحد كوادره في هجوم مسلح باليمن

كشف رئيس منظمة الهلال الأحمر التركي كرم قينيق، عن إصابة أحد كوادر فريق المنظمة في اليمن، جراء تعرضه لهجوم مسلح.

وأفاد قينيق في تغريدة نشرها، الثلاثاء، أن أحد كوادر فريق منظمة الهلال الأحمر التركي في اليمن أصيب بجروح إثر هجوم مسلح شنه مجهولون.

وأوضح أنه يتلقى العلاج في أحد المستشفيات بمدينة عدن، مشيرا إلى أن وزارة الصحة التركية أكملت استعداداتها لنقله إلى أنقرة.

ودأبت المنظمة التركية، منذ اندلاع المعارك في اليمن، على تقديم مساعدات إنسانية على النازحين والمتضررين من الحرب، فضلا عن الأسر الأشد فقرا.

ويشهد اليمن للعام السادس قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها منذ مارس/آذار 2015 تحالف سعودي إماراتي، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

ووضعت الحرب، ملايين اليمنيين على حافة المجاعة، وبات 80 % من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.