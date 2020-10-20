القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

زيلينسكي: علاقات أوكرانيا وتركيا لا مثيل لها

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 20.10.2020 17:53
آخر تحديث في 21.10.2020 00:17
زيلينسكي: علاقات أوكرانيا وتركيا لا مثيل لها

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن علاقات بلاده مع تركيا وصلت مستوى لا مثيل له.

وأضاف خلال كلمة ألقاها في البرلمان الأوكراني، أنه يولي اهتماما كبيرا لتعزيز قدرات جيش بلاده.

ولفت إلى اعتزام أوكرانيا تنفيذ مشاريع مشتركة مع تركيا لتصنيع سفن حربية، وطائرات مسيرة ومحركات.

وتابع زيلينسكي: "هناك دول عدة حول العالم طورت علاقاتها فيما بينها، إلا أن العلاقات التركية الأوكرانية وصلت مستوى لا مثيل له".

وتشكل الطائرات المسيرة التركية أحد أبرز أوجه التعاون في المجال الدفاعي بين أنقرة وكييف، حيث اشترت أوكرانيا 6 مسيرات من طراز بيراقدار TB2 و3 محطات تحكم أرضية، العام الماضي.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، 305 آلاف و427 شخصا، إثر...
مختارات