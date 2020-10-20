زيلينسكي: علاقات أوكرانيا وتركيا لا مثيل لها

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن علاقات بلاده مع تركيا وصلت مستوى لا مثيل له.

وأضاف خلال كلمة ألقاها في البرلمان الأوكراني، أنه يولي اهتماما كبيرا لتعزيز قدرات جيش بلاده.

ولفت إلى اعتزام أوكرانيا تنفيذ مشاريع مشتركة مع تركيا لتصنيع سفن حربية، وطائرات مسيرة ومحركات.

وتابع زيلينسكي: "هناك دول عدة حول العالم طورت علاقاتها فيما بينها، إلا أن العلاقات التركية الأوكرانية وصلت مستوى لا مثيل له".

وتشكل الطائرات المسيرة التركية أحد أبرز أوجه التعاون في المجال الدفاعي بين أنقرة وكييف، حيث اشترت أوكرانيا 6 مسيرات من طراز بيراقدار TB2 و3 محطات تحكم أرضية، العام الماضي.