الجيش التركي يحيد 9 إرهابيين بمنطقة "نبع السلام" السورية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تحييد 9 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" في منطقة "نبع السلام" شمالي سوريا.

وقال بيان صادر عن الوزارة: "تم تحييد 9 إرهابيين من "ي ب ك/ بي كا كا" بعد استهدافهم منطقة نبع السلام بقذائف هاون وراجمة صواريخ".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.