بسبب وباء كورونا.. ازدياد الإقبال على الدراجات في ولاية كوجالي

شهد الإقبال على الدراجات كنظام للنقل الآمن والصحي ازدياداً ملفتاً بعد العودة إلى نظام الحياة الطبيعية في ظل تفشي الوباء في ولاية كوجالي الشمالية الغربية. وكانت بلدية الولاية قد بدأت في اعتماد نظام النقل بالدراجات في عام 2014 لتخفيف العبء على النقل العادي في المدينة.

وقال "مراد صندلجي" مدير فرع إدارة المرور في دائرة النقل العام في كوجالي، إن شركة "KOBIS" المشغلة للدراجات قد حققت نجاحاً واسع النطاق وتمكنت من جذب اهتمام الجمهور بما بذلته في خدمة المواطنين حيث بدأت بـ 18 محطة تأجير و136 دراجة منذ ستة أعوام، ليبلغ عدد المحطات 74 محطة بإجمالي 520 دراجة في عام 2020 .

وصرح "صندلجي" أن عدد الأعضاء الذين يستخدمون نظام التأجير عبر الإنترنت بلغ حوالي 154.000 عضواً حتى شهر أكتوبر الحالي، وأن إجمالي وقت الاستخدام بلغ حوالي 51 مليون دقيقة.

وقال "بالنظر إلى الاستمرار في إغلاق معظم الجامعات والمدارس، فهذه الزيادة تعتبر كبيرة بالفعل". مؤكداً أن شركة

KOBIS تقوم بصيانة كافة الدراجات مرة واحدة في الأسبوع على الأقل.

وأضاف: "منذ بداية المشروع أخذنا قضية النظافة، التي برزت كأولوية خلال فترة الوباء، بعين الاعتبار". موضحاً أنهم يخططون لزيادة عدد المحطات خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال: "لقد أبدى المواطنون اهتماماً كبيراً بالدراجات. ونحن نسعى لزيادة عدد المحطات والدراجات في عام 2021 بغية تلبية الطلبات المباشرة وتلك الواردة عبر الإنترنت". مشدداً على أن المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً فقط هم الذين يحق لهم الاستفادة من هذه الخدمة.