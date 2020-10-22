تركيا.. تحييد إرهابي مدرج على اللائحة الزرقاء

أعلنت وزارة الداخلية التركية، تحييد إرهابي مدرج على لائحة المطلوبين الزرقاء، كان قد انضم إلى منظمة "بي كا كا" قبل 23 عاما، في ولاية هطاي.

وقالت الداخلية في بيان، إن قوات الدرك تمكنت في إطار عملية "الصاعقة 5" من تحييد 4 إرهابيين من "بي كا كا"، في منطقة "دورت يول" التابعة لولاية هطاي.

وأضافت أن من الإرهابيين الـ4، الإرهابي حسين أجار، واسمه الحركي "ديلشار"، وينشط في صفوف المنظمة منذ 23 عاما، وشغل منصب ما يُعرف بمسؤول مجموعة "بي كا كا" في المنطقة ما بين "دورت يول" و"إصلاحية".

وأردفت أن الإرهابي أجار مدرج على اللائحة الزرقاء للمطلوبين، وتم رصد مكافأة قدرها 3 ملايين ليرة تركية (نحو 385 ألف دولار)، لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض عليه.

وتضم "لائحة الإرهابيين المطلوبين" من قبل تركيا، 5 قوائم فرعية هي الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.