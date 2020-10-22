تركيا تدعم القطاع الزراعي البوسني بمعدات فنية

منحت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق التركية (تيكا)، معدات فنية للمعهد الزراعي في كانتون "يونا-سانا" شمال غربي البوسنة والهرسك.

وذكرت "تيكا" في بيان، الخميس، أنها منحت المعدات لمختبر المعهد الزراعي، مشيرة إلى أن المختبر تأسس عام 2000، ويقدم خدماته للشركات والمزراعين المسجلين لدى 8 بلديات في كانتون "يونا-سانا"، عبر إجراء أكثر من ألف تحليل سنويا.

ولفت البيان إلى أن تحاليل المختبر معترف بها في دول الاتحاد الأوروبي، ويقدم خدمة تحليل التربة والعسل والأعلاف الحيوانية.

وأكد أنه مع المعدات التي قدمتها "تيكا"، بات بإمكان المختبر تقديم خدمات في تحليل الأسمدة ومياه الصرف الصحي.

وفي مراسم تسليم المعدات، قالت مديرة المختبر، مهيرة برفيز، إن المشروع منح للمختبر القدرة على تحليل الأسمدة المعدنية ومياه الصرف الصحي، علاوة عن توسيع نطاق الخدمات.

بدوره قال مدير "تيكا" في العاصمة البوسنية سراييفو، محمد أونال، إن المعدات الفنية المقدمة مهمة من حيث تطوير التجارة الزراعية في البوسنة.

وأضاف أن "تيكا" تواصل جهودها من أجل تذليل العقبات أمام المنتجين والمؤسسات الحكومية في مجال الزراعة بالبوسنة.