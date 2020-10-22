تركيا تمدد إخطار نافتيكس لعمليات "أوروتش رئيس" شرقي المتوسط

قررت تركيا تمديد إخطار نافتيكس حول مهام المسح السيزمي التي تقوم بها سفينة "أوروتش رئيس" شرقي البحر المتوسط، حتى 27 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وبموجب قرار التمديد، ستواصل السفينة مهامها حتى 27 أكتوبر، بعد أن كان من المقرر أن تنتهي صلاحية الإخطار اليوم 22 الخميس.

ومن المقرر أن تقوم "أوروتش رئيس" بمهام المسح، رفقة سفينتي "أطامان" و"جنكيز خان".

وتجري السفينة جميع أنواع المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية والهيدروغرافية والأوقيانوغرافية (تتعلق بعلم البحار)، وفي مقدمتها البحث عن الموارد الطبيعية.

وتعتبر أوروتش رئيس إحدى السفن البحثية النادرة في العالم، وهي مجهزة بالكامل ومتعددة الأغراض، يمكنها إجراء مسح جيوفيزيائي زلزالي ومغناطيسي ثنائي وثلاثي الأبعاد.

كما يمكنها القيام بعمليات مسح زلزالي ثلاثية الأبعاد حتى عمق 8 آلاف متر، وعمليات مسح زلزالي ثنائية الأبعاد حتى عمق 15 ألف متر.

و"نافتيكس"، اختصار لمصطلح "الرسائل النصية البحرية"، وهو جهاز يرسل إشعارات دولية للبحارة، من أجل التنبيه والتواصل مع السفن المبحرة في عرض البحر.

ويقوم الجهاز بالتنبيه في حالة وجود خطر، كما يبعث رسائل حول الحوادث وتوقعات الأرصاد الجوية وأنشطة البحث والإنقاذ.

وعند نشر رسائل من جانب إدارة الملاحة البحرية الهيدروغرافية وإدارة علوم المحيطات، تستقبل السفن هذه الرسائل عبر أجهزة "نافتيكس".