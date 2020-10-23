الناتو يعلن إلغاء تركيا واليونان مناورات شرق المتوسط

أعلن ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الغاء تركيا واليونان مناورات عسكرية كانتا تعتزمان اجراءها شرقي البحر المتوسط، الأسبوع المقبل.

جاء ذلك الجمعة في مؤتمر صحفي، عقده ستولتنبرغ، في ختام اجتماع وزراء دفاع الحلف، ببروكسل.

وقال الأمين العام : " اتخذت تركيا واليونان قرارا بالغاء المناورات اللتي كانتا تخططان لاجرائها الأسبوع المقبل، الذي سيشهد احتفالات بالعيد الوطني لكلا البلدين".

وأعرب ستولتنبرغ عن ترحيبه بهذا القرار، مشيرا إلى تبني تركيا موقفا بناء يتسم بالمرونة.

ولفت إلى أن القرار يعد خطوة صائبة لمنع وقوع صدامات وحوادث غير مرغوبة.

وأعرب عن أمله في أن يسهم الناتو في الدفع بالجهود التي تقودها ألمانيا، لاطلاق محادثات استكشافية بين اليونان وتركيا.

ولفتت مصادر أمنية تركية، إلى أن قرار الغاء المناورات جاء بناء على مقترح من أنقرة، انطلاقا من رؤيتها لحل الخلافات عبر الحوار على أرضية حسن الجوار.

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب القبرصي الرومي، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.