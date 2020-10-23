تركيا.. تحييد إرهابيين اثنين من "ي ب ك/بي كا كا" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد إرهابيين اثنين من تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" شمالي سوريا.

وأفادت الوزارة في بيان، الجمعة، أن عنصرين من التنظيم الإرهابي حاولا التسلل كل على حدة إلى منطقتي "نبع السلام" و"درع الفرات" بهدف زعزعة أجواء الأمن والاستقرار فيهما.

وأوضحت أن قوات الكوماندوز التركية تمكنت من تحييد العنصرين أثناء محاولتهما التسلل لتنفيذ أعمال إرهابية.

واستطاع الجيش التركي، عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير مساحة 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من الإرهابيين.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.