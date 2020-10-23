تركيا.. 2165 إصابة جديدة و74 حالة وفاة بكورونا

ارتفعت حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا، الجمعة، إلى 311 ألفا و520، إثر شفاء 1493 مصابا.

جاء ذلك في المعطيات اليومية لوزارة الصحة، عن إحصاءات الفيروس في آخر أربع وعشرين ساعة.

وأفادت المعطيات بتشخيص 2165 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 357 ألفا و693.

فيما وصل عدد الوفيات 9 آلاف و658، بعد تسجيل 74 حالة.

وتم إجراء 115 ألفا و979 اختبارا للكشف عن كورونا، ليبلغ الإجمالي 12 مليونا و992 ألفا و246.

وفي تعليقه على المعطيات، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، إن عدد اختبارات الكشف عن الفيروس بلغت قرابة 13 مليونا، و"الإصابات الحرجة تواصل الازدياد".

ودعا قوجة، المواطنين إلى المساهمة في مكافحة كورونا، مؤكدا أن التدابير الوقائية، وفي مقدمتها الكمامة، تعتبر أبرز سلاح للقضاء على الفيروس.