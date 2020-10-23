رئيس شمال قبرص التركية المنتخب يؤدي اليمين الدستورية

أدى رئيس جمهورية شمال قبرص التركية الجديد، أرسين تتار، الجمعة، اليمين الدستورية أمام برلمان بلاده، إثر فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وكان في استقبال الرئيس الخامس لجمهورية شمال قبرص التركية عند وصوله، رئيس البرلمان تبركان أولوتشاي.

وقبل أدائه اليمين توجه تتار برفقة أولوتشاي إلى قاعة الشرف، ليدخل بعد مدة قصيرة إلى القاعة الرئيسية ويؤدي القسم.

وشارك في مراسم تأدية اليمين، من تركيا كل من نائب الرئيس فؤاد أوقطاي والوزراء وبعض أعضاء البرلمان، إلى جانب الرئيسين الأسبقين لجمهورية شمال قبرص محمد علي طلعت و درويش أرأوغلو، وعدد من المسؤولين.

ومن المقرر أن يستلم تتار مهامه في الساعة 17.00، عبر مراسم سيتم إجراؤها في مبنى رئاسة الجمهورية.

والأحد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فوز أرسين تتار مرشح حزب الوحدة الوطنية بالانتخابات الرئاسية التي جرت في جمهورية شمال قبرص التركية بحصوله على 51,69 في المئة من الأصوات.