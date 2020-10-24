إصابة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بفيروس كورونا

أعلنت بلدية إسطنبول، السبت، إصابة رئيسها أكرم إمام أوغلو، بفيروس كورونا.

وقال الناطق بإسم البلدية مراد أونغون، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" : إن "نتيجة اختبار الكشف عن كورونا لإمام أوغلو، أظهرت إصابته بالفيروس".

وأضاف أونغون "الرئيس (إمام أوغلو) يتلقى العلاج في المستشفى، ووضعه الصحي جيد".

من جانبه غرد والي إسطنبول على يرلي قايا عبر حسابه في "تويتر" : "اتصلت برئيس البلدية إمام أوغلو وتمنيت له الشفاء العاجل".

وحتى ظهر السبت، بلغت حصيلة إصابات كورونا في تركيا 357 ألفا و693 شخصا، تعافى منهم 311 ألفا و520 وتوفي 9 آلاف و658، بحسب وزارة الصحة.