تركيا.. الإصابات الجديدة بكورونا تستقر قرب ألفين

ارتفعت حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا، السبت، إلى 313 ألفا و93، إثر شفاء 1573 مصابا.

جاء ذلك في المعطيات اليومية لوزارة الصحة، عن إحصاءات الفيروس في آخر أربع وعشرين ساعة.

وأفادت المعطيات بتشخيص 2091 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 359 ألفا و784.

فيما وصل عدد الوفيات 9 آلاف و727، بعد تسجيل 69 حالة.

وتم إجراء 113 ألفا و424 اختبارا للكشف عن كورونا، ليبلغ الإجمالي 13 مليونا و105 آلاف و673.

وفي تعليقه على المعطيات، أشار وزير الصحة فخر الدين قوجه، إلى استمرار ارتفاع الحالات الحرجة بين المصابين بالفيروس.

ودعا قوجه، مواطني بلاده إلى بذل جهود مشتركة مع الكوادر الطبية لمكافحة الجائحة.