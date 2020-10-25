تركيا.. السيطرة على حريق التهم مجموعة منازل في "بولو"

سيطرت فرق الإطفاء التركية، الأحد، على حريق التهم مجموعة منازل في ولاية بولو شمال غربي البلاد.

وأفاد مراسل الأناضول أن الحريق اندلع في أحد المنازل في قرية "قوزفندق" بالولاية ثم التهم لاحقاً 11 منزلا آخر بفعل الرياح.

وبعد ساعات من أعمال الإخماد، سيطرت فرق الإطفاء على الحريق.

وأكد والي بولو، أحمد أوميت، أن أضرار الحريق اقتصرت على 12 منزلاً فقط، دون وقوع خسائر بشرية.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش زيارته لقرية "قوزفندق" أنهم سيستضيفون سكان القرية الذين تضررت منازلهم، في مركز المدينة.

كما أجرى رئيس بلدية بولو، طانجو أوزجان، زيارة تفقدية إلى مكان الحريق.