تركيا.. حصيلة المتعافين من كورونا تتخطى 314 ألفا

أعلنت وزارة الصحة التركية أن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في عموم البلاد تخطت 314 ألفا.

ونشرت الوزارة، مساء الأحد، تحديثا للبيانات المتعلقة بانتشار الفيروس في تركيا خلال آخر 24 ساعة.

ووفقًا للبيانات، شهدت تركيا تسجيل 72 وفاة و2017 إصابة جديدة، فضلًا عن 1297 حالة شفاء.

وبذلك بلغت حصيلة الإصابات 361 ألفًا و801، توفي منهم 9799، وتعافى 314 ألفا و390.

وفي تعليقه على البيانات، عبر "تويتر"، أشار وزير الصحة فخر الدين قوجه، إلى ازدياد الإصابات.

وشدّد قوجه على ضرورة احترام المواطنين حقوق بعضهم بعضا والالتزام بالتدابير ضد الوباء.