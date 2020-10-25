وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره الباكستاني في إسلام آباد

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الأحد، زيارة إلى باكستان، التقى فيها نظيره برويز ختك.

وناقش الجانبان التعاون بين البلدين في مجالات الأمن والدفاع.

وشدد الوزير التركي على أواصر التعاون والأخوة بين شعبي البلدين.

وأشاد بالدعم الذي قدمه الشعب الباكستاني لنظيره التركي، خلال معارك الاستقلال.

وأوضح أن مشاريع الصناعات الدفاعية بين البلدين، نقلت علاقاتهما إلى أبعاد مميزة.

وعلى هامش زيارته إلى إسلام آباد، أجرى أقار لقاءات منفصلة مع كلّ من رئيس هيئة الأركان الباكستانية نديم رضا، وقائد القوات البرية قمر جاود باجوا.