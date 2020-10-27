تركيا وأوزبكستان توقعان اتفاقية تعاون عسكري

وقع وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الثلاثاء، اتفاقية تعاون عسكري ومالي مع نظيره الأوزبكي بهادر قربانوف في العاصمة طشقند.

وقال أقار في كلمة خلال اجتماع مشترك مع الجانب الأوزبكي إن تركيا تسعى جاهدة لتحسين علاقاتها مع أوزبكستان في كل المجالات التجارية والاقتصادية والسياسية والعسكرية.

وأضاف أن تركيا وأوزبكستان لديهما تاريخ مشترك، وحققا تطورات كبيرة في مختلف المجالات، خاصة عقب زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان في أبريل/ نيسان 2018، التي أكسبت العلاقات الثنائية زخما كبيرا.

بدوره، رحب قربانوف بالوزير التركي والوفد المرافق له، معربا عن سعادته باستضافتهم في بلاده.

وأضاف أن البلدين الشقيقين لديهما علاقات لغوية ودينية مشتركة، وأن تطور العلاقات العسكرية تعتمد على الازدهار السريع في العلاقات الثنائية.

وأكد على أهمية تطوير التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والأمنية والدفاعية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل أقار أوزباكستان، قادما من زيارة إلى كازاخستان، عقد خلالها لقاءات ثنائية مع مسؤولين رفيعي المستوى بالبلاد.