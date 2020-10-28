"أظهري أخوتك يا أضنة".. حملة للهلال الأحمر التركي لمساعدة سكان "قره باغ"

أعلنت جمعية الهلال الأحمر التركي، إطلاق حملة لجمع مساعدات لصالح سكان إقليم "قره باغ" المحتل من أرمينيا

وفي بيان صادر عنه، قال رمضان صايغيلي، عضو المجلس الإداري للهلال الأحمر، ورئيس فرعها بولاية أضنة (جنوب)، إنهم أطلقوا الحملة تحت شعار "أظهري أخوّتك يا أضنة".

وتوجّه "صايغيلي" لسكان أضنة طالباً منهم التبرع بالدم، والمساعدات العينية والنقدية لصالح "قره باغ".

وأشار إلى أن الهلال الأحمر التركي ومنذ اندلاع الاشتباكات في "قره باغ"، سارع لتأمين الخيم، والبطانيات والأسرّة، للمحتاجين من سكان المناطق التي تشهد اشتباكات في أذربيجان.

ومنذ أن بدأت أذربيجان بتحرير أراضيها المحتلة بتاريخ 27 أيلول/سبتمبر الماضي، تمكنت من تحرير 4 مدن و3 بلدات و170 قرية.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 % من الأراضي الأذربيجانية، وهي تضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "أغدام" و"فضولي.