الرئيس الموريتاني يهنئ أردوغان بالعيد الوطني ويدعو لتعزيز التعاون بين البلدين

أعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، عن حرصه على مواصلة الجهود لتطوير وتعزيز التعاون بين بلاده وتركيا.

جاء ذلك في برقية تهنئة وجهها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة احتفال تركيا بعيدها الوطني.

وبحسب البرقية التي نشرتها وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، الأربعاء، عبر ولد الغزواني للرئيس أردوغان، عن أحر التهاني بالعيد الوطني، متمنيا للشعب التركي الشقيق، المزيد من التقدم والرخاء.

وأضاف: "أجدد لكم حرصنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين بلدينا خدمة لمصالح شعبينا الشقيقين".

وتحتفل تركيا، الخميس، بالذكرى الـ97 لتأسيس الجمهورية، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 1923، حيث تقام فعاليات مختلفة بهذه المناسبة في كافة أنحاء البلاد والبعثات الدبلوماسية بالخارج.

وتشهد العلاقات بين أنقرة ونواكشوط تطورا مستمرا، عززته الزيارة التي أداها الرئيس أردوغان إلى موريتانيا في 28 فبراير/ شباط 2018.

وتوجت زيارة أردوغان لنواكشوط، بتوقيع عدة اتفاقيات بين البلدين، في مجالات المعادن، والصيد والاقتصاد البحري والسياحة، إضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال الزراعة، واتفاقية حول حماية وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.