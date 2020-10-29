"المسيّرات" التركية تستعد للتزود بمحركات محلية

تستعد شركة "بايكار" التركية المختصة في الصناعات الدفاعية، لتزويد طائراتها المسيّرة المسلحة بمحرك محلي من صنع شركة "توساش/ تاي".

وفي تغريدة عبر توتير، أشاد المدير الفني لشركة "بايكار"، سلجوق بيرقدار، بالمحرك المحلي الذي طورته شركة "تاي" التركية للصناعات الجوية والفضائية.

وأوضح أن محرك "تاي" يتميز بمستوى أداء أعلى مقارنة بنظرائه في العالم.

وأكد أن المحرك سيزيد من قوة الطائرتين المسيرتين "أقينجي" و"بيرقدار تي بي 3".

وأشار إلى أن شركة "بايكار" اختبرت المحرك المحلي على طائرتها المسيرة قبل شهر.

جدير بالذكر أن "توساش" التركية حلّت في المرتبة الـ 53 بقائمة مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية لهذا العام، لأفضل 100 شركة عالمية في مجال الصناعات الدفاعية.