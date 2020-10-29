وزيرة تركية: حركة التجارة يجب أن لا تتأثر بتدابير كورونا

قالت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، إن التدابير التي اتخذتها الدول خلال جائحة كورونا، ينبغي أن تكون هادفة ومدروسة ومؤقتة ولا تخلق عوائق غير ضرورية أمام حركة التجارة.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركتها الخميس، في اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وشارك في الاجتماع كبار مسؤولي المنظمة الدولية، وآخرون مثل منظمة التجارة الدولية، و مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وأشارت بكجان إلى الصعوبات غير المسبوقة التي واجهها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث أثرت بشكل كبير على العرض والطلب في الاقتصادات الدولية ما أدى إلى وصول الاقتصادات الهشة إلى نقطة أكثر سلبية.

وأكدت على ضرورة النظر إلى الوباء على أنه فرصة لتصميم سلاسل القيمة العالمية أكثر كفاءة ومرونة.

وذكرت أن الجائحة علمت البلدان دروسا، وأظهرت أهمية التعاون الدولي في هذه المرحلة.