أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 17 قتيلا، و709 جرحى.

وقالت "آفاد" في بيان، الجمعة، إن المنطقة شهدت 170 هزة ارتدادية، 21 منها شدتها فوق 4 درجات، عقب الزلزال الذي ضرب بحر إيجه قبالة سواحل قضاء سفري حصار، في ولاية إزمير.

وأضافت أن المعلومات الواردة من مركز تنسيق الكوارث، تشير أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 17، أحدهم توفي غرقا، فيما وصل عدد الجرحى 709.

وأوضحت أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في 17 مبنى متضررا، بمشاركة كوادر إنقاذ متنوعة تضم ألفين و799 موظفا.

ولفتت إلى إرسال الهلال الأحمر التركي 10 مطابخ متنقلة، بهدف توزيع الطعام على المتضررين بسبب الزلزال.

وفي وقت سابق الجمعة، ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات ولاية إزمير غربي تركيا، وفق بيان لـ"آفاد".

وأضاف البيان أن مركز الزلزال في بحر إيجه على بعد 17 كيلومترا من سواحل قضاء "سفري حصار"، وعلى عمق 16.54 كيلومترا.